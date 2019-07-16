Общественные наблюдатели будут присутствовать на заседаниях окружных комиссий в Москве

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Представители столичного общественного штаба наблюдателей за выборами депутатов в Мосгордуму будут присутствовать на заседаниях окружных избирательных комиссий (ОИК) во вторник. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" председатель общественного штаба Алексей Венедиктов.

"На всех заседаниях окружных избирательных комиссий будут присутствовать наблюдатели от общественного штаба, а также представители Мосгоризбиркома, как это было заявлено вчера", - сказал Венедиктов.

По его словам, в ряде окружных избирательных комиссий Москвы 16 июля состоятся заседания, в ходе которых их члены обсудят с кандидатами в депутаты вопросы об их регистрации.

На предстоящих выборах в столичный парламент будет проведен эксперимент по электронному голосованию в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 29 мая. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.