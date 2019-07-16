Глава Ульяновской области предложил наказывать за плохую подготовку к отопительному сезону

ТАСС, 16 июля. Власти Ульяновской области предлагают ввести административную ответственность для муниципальных чиновников и руководителей компаний за некачественную подготовку к отопительному сезону. С таким предложением выступил глава региона Сергей Морозов на своей странице в Facebook во вторник.

Минстрой РФ в середине апреля предложил ввести административную ответственность для региональных чиновников за предоставление неполной информации о подготовке к отопительному сезону. По словам директора департамента ЖКХ Минстроя РФ Михаила Гилева, уже подготовлены соответствующие изменения КоАП, так как в текущем сезоне у нескольких регионов возникли проблемы с формированием запасов топлива и его поставками, несмотря на хорошие отчеты о подготовке к отопительному сезону.

"Еженедельно мне докладывают о подготовке всех муниципальных образований Ульяновской области к отопительному сезону. Во всех районах контролировать этот процесс нам помогает общественность. Это правильно, поскольку отчет муниципальных образований на бумаге иногда разнится с той ситуацией, которая происходит на самом деле. Но общественного рычага, на мой взгляд, недостаточно. Предлагаю ввести административную ответственность для глав администраций муниципальных образований, руководителей отраслей, предприятий, организаций за некачественную подготовку к отопительному сезону", - написал Морозов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, в Ульяновской области создана рабочая группа, которая разрабатывает законопроект, где будет прописана конкретная ответственность должностных лиц за срыв подготовки к отопительному сезону.

"Проверяя девятый район Ульяновской области, вижу одну и ту же картину. Муниципальные власти докладывают, что все хорошо, а я выявляю массу серьезных недостатков. Поэтому, считаю, что данная инициатива очень своевременна, и я ее поддерживаю. Если люди не исполняют законодательство, то [его] тогда нужно немного ужесточать", - цитирует пресс-служба члена Общественной палаты Ульяновской области Александра Потапова. По его мнению, главы администраций и их заместители по ЖКХ часто не владеют ситуацией в полной мере.

По оперативной информации регионального министерства энергетики, ЖКК и городской среды, готовность Ульяновской области к отопительному сезону составляет 53,4%, в настоящее время в регионе заменили 26 котлов (42,6% от запланированного), отремонтировали 180 котлов (60%), 36 ведомственных котельных (56,3%). Гидравлические испытания продолжаются в 11 муниципальных образованиях. На настоящий момент в регионе выявили 585 порывов на сетях, в 2018 году на аналогичный период было выявлено 623 таких порыва.