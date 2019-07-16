Избирком Петербурга отменил отказы в регистрации 21 кандидата в муниципальные депутаты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Горизбирком (ГИК) Петербурга отменил отказы избирательных комиссий муниципальных округов (ИКМО) в регистрации 21 кандидата в депутаты на муниципальных выборах, сообщили ТАСС во вторник в ГИК.

"Санкт-Петербургской избирательной комиссией отменено 21 решение ИКМО организующих выборы в муниципальных округах Сампсониевское, Сосновское, Полюстрово, Остров Декабристов, Введенское, Литейный округ, Владимирский", - сказал собеседник агентства.

В горизбиркоме отметили, что девять кандидатов были зарегистрированы ГИКом, еще по 12 кандидатам приняты решения, обязывающие ИКМО зарегистрировать их, шестеро уже прошли регистрацию.

Ранее сообщалось, что, по данным горизбиркома, за период проведения избирательных кампаний поступило более 800 обращений по выборам депутатов муниципальных советов. ГИК Петербурга направила следователям материалы по факту нарушений в пяти ИКМО для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по 141 статье УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий"). Для привлечения к административной ответственности представителей муниципальных избиркомов составлено еще пять протоколов, а в ближайшее время будут составлены еще два.

Кроме того, избирком Петербурга 15 июля обратился в ИКМО "Екатерингофский" с требованием предоставить для проверки все решения о регистрации кандидатов и отказах в регистрации, а членам ИКМО, голосовавшим за незаконные решения, рекомендовано подать в отставку.

В начале избирательной кампании муниципальных депутатов ГИК обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости - организовать работу в нерабочие часы по будням. Комиссия уже обратилась в прокуратуру с просьбой усилить контроль за соблюдением прав участников выборов. В единый день голосования, 8 сентября, в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 110 муниципальных советов. Должно быть замещено 1550 мандатов. Муниципальные депутаты избираются на пять лет.