Глава СПЧ предложил изменить механизм проверки подписей в избирательном законодательстве

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил Госдуме скорректировать механизм проверки подписей в избирательном законодательстве и отказаться от соблюдения формальных требований к заполнению подписных листов.

"Избирательное законодательство строится по принципу - подпись признается недействительной, если недействительным является протокол. Документ может быть недействительным, там какая-то графа куда-то не туда ушла, или дата поставлена не так, или подпись поставлена человеком, который визирует этот протокол, но это не должно влиять на результат волеизъявления гражданина", - сказал Федотов на пресс-конференции во вторник, комментируя информацию о большом количестве недействительных подписей у ряда кандидатов в Мосгордуму.

Федотов добавил, что призывает Госдуму подумать, как пересмотреть федеральное законодательство по данному вопросу.

"Это претензия не к Мосгоризбиркому и даже не к московскому избирательному кодексу. Это претензия к федеральному закону об основных гарантиях избирательных прав. Я удивлен, почему раньше никому это в голову не приходило, что нам этот закон надо пересмотреть, надо скорректировать, потому что по этому закону получается, что подпись гражданина может быть недействительной, если не соблюдены определенные формальные требования", - отметил глава СПЧ.

Он также добавил, что одним из решений проблемы заверения подписей у кандидатов станет электронное голосование, "потому что там каждый голосует сам своей верифицированной подписью".

Ранее зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что информация о якобы выявленном большом количестве незаконно отбракованных подписей в поддержку ряда кандидатов в Мосгордуму не подтвердилась. По его словам, эта информация может использоваться для попыток фальсификации.

Выборы в Мосгордуму

По данным пресс-службы Мосгоризбиркома, на 16 июля отказано в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, зарегистрировано 216 человек, еще по 47 выдвиженцам решение будет принято во вторник. Ряд кандидатов, позиционирующих себя как независимые, в воскресенье инициировали несогласованную акцию протеста в центре Москвы с требованиями допустить их к выборам.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату надо было собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.