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Палестино-израильский конфликт

МИД России продолжит контакты с ХАМАС по восстановлению межпалестинского единства

Ранее замглавы МИД РФ в Михаил Богданов в течение четырех часов беседовал с заместителем руководителя политбюро движения Мусой Абу Марзуком

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Россия продолжит обсуждать с палестинским движением ХАМАС вопросы восстановления межпалестинского единства. Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов по итогам встречи с заместителем руководителя политбюро движения Мусой Абу Марзуком.

"Разговор сегодня длился четыре часа. Обсуждалось много вопросов, мы планировали обсудить ситуацию в межпалестинских отношениях с тем, чтобы скорее восстанавливалось единство, - сказал Богданов. - Эта работа будет продолжена - политические и практические аспекты восстановления национального палестинского единства".

Теги
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