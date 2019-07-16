МИД России продолжит контакты с ХАМАС по восстановлению межпалестинского единства

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Россия продолжит обсуждать с палестинским движением ХАМАС вопросы восстановления межпалестинского единства. Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов по итогам встречи с заместителем руководителя политбюро движения Мусой Абу Марзуком.

"Разговор сегодня длился четыре часа. Обсуждалось много вопросов, мы планировали обсудить ситуацию в межпалестинских отношениях с тем, чтобы скорее восстанавливалось единство, - сказал Богданов. - Эта работа будет продолжена - политические и практические аспекты восстановления национального палестинского единства".