Чижов назвал санкции Евросоюза в отношении Турции нелегитимными

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Евросоюз не уполномочен вводить санкции против других субъектов международного права, а потому ограничительные меры против Турции не являются легитимными. Об этом во вторник в эфире телеканала "Россия-24" заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Единственным органом, который уполномочен международным правом вводить санкции против кого-либо, является Совет Безопасности ООН. Поэтому все, что делают отдельные страны и в данном случае Евросоюз, - это односторонние ограничительные меры, нелегитимные по определению", - сказал он.

15 июля ЕС одобрил введение санкций в отношении Турции из-за геологоразведки в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Совет ЕС решил приостановить переговоры по заключению Всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте, отменить проведение Совета ассоциации и сократить финансовую помощь Анкаре в 2020 году. Диалог на высшем уровне между ЕС и Турцией также был приостановлен.

Деятельность Турции у берегов Кипра

На шельфе и в ИЭЗ Кипра найдены большие месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение "Афродита", запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд куб. м.

Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, ранее направила в район судно "Фатих", заявив, что бурение продлится до 3 сентября. 10 июня власти Республики Кипр санкционировали арест членов экипажа турецкого бурового судна. Несмотря на это, 4 июля Турция направила второе судно "Явуз" для проведения геологоразведочных работ на шельфе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил.