На выборы в Мосгордуму зарегистрированы три кандидата "Яблока"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Трое из восьми кандидатов в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко", собравших подписи, были зарегистрированы на выборах. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованной во вторник на ее официальном сайте.

"Этим вечером окружные избирательные комиссии приняли решение о регистрации Евгения Бунимовича (округ 6), Дарьи Бесединой (8) и Максима Круглова (14). Еще пяти кандидатам - Сергею Митрохину, Андрею Бабушкину, Елене Русаковой, Кириллу Гончарову и Анастасии Брюхановой - было отказано в регистрации", - отмечается на сайте.

Таким образом, уполномоченный по правам ребенка в Москве Бунимович, бывший депутатом Мосгордумы в 1997-2009 годах, будет баллотироваться в округе, объединяющем районы Головинский, Левобережный, Ховрино, часть Западного Дегунина. Беседина, участвующая в выборах как самовыдвиженка, однако официально поддержанная "Яблоком", будет кандидатом одномандатном округе с районами Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол, а эксперт Центра антикоррупционной политики "Яблока" Круглов - в одномандатном округе, куда входят районы Алексеевский, Бутырский, Марьина роща, Останкинский, Ростокино, уточняет партия.

Между тем в "Яблоке" не согласны с отказом в регистрации другим кандидатам партии. "Результаты проверок [подписей избирателей в поддержку кандидатов] и решения комиссий, принятые на их основе, должны быть отменены, а кандидаты, собиравшие подписи и подавшие их в комиссии, должны быть зарегистрированы", - цитирует сайт зампредседателя партии Николая Рыбакова.

Выборы в Мосгордуму

По данным пресс-службы Мосгоризбиркома, на утро 16 июля было отказано в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, зарегистрировано 216 человек, еще по 47 выдвиженцам решение должны были принять во вторник. Ряд кандидатов, позиционирующих себя как независимые, в воскресенье инициировали несогласованную акцию протеста в центре Москвы с требованиями допустить их к выборам.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату надо было собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.