Лавров: американцы "играют мускулами" против Ирана, это чревато катастрофой

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Россия предупреждает, что игра мускулами против Ирана может создать опасную ситуацию, ответственность за катастрофические последствия ляжет на Вашингтон. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

"Наши отношения и с Ираном, и с Израилем, равно как и с другими государствами Ближнего и Среднего Востока, для нас самоценны, - обратил внимание министр. - Российская внешняя политика многовекторна, в ней отсутствует принцип "дружить против кого-то". По словам Лаврова, Россия в контактах с руководством всех государств региона неизменно ориентирует партнеров "на поиск мирных решений возникающих проблем, отказ от силовых методов или угроз их применения".

"Нынешний рост напряженности в регионе - это прямое следствие взвинченной антииранской линии Вашингтона и некоторых его союзников. США играют мускулами, развернули кампанию по дискредитации Тегерана, обвиняют Иран во всех грехах, - сказал он. - Это создает опасную ситуацию: для возгорания может хватить одной спички. Ответственность за возможные катастрофические последствия будет лежать на США".

Глава МИД РФ счел неуместным сравнение позиции Москвы в отношении роли Тегерана в Ближневосточном регионе с проводившейся Западом политикой умиротворения нацистской Германии накануне Второй мировой войны. "Экстраполировать предвоенную ситуацию 1930-х годов в Европе на современные ближневосточные реалии неуместно. Как известно, Невилл Чемберлен [премьер-министр Великобритании в 1937-1940 годах] и Эдуар Даладье [премьер-министр Франции в 1938-1940 годах] пытались умиротворить Гитлера и направить немецкую военную машину на СССР, - подчеркнул он. - Ничего подобного сегодня не наблюдается".

Лавров отметил, что иранская сторона "регулярно подтверждает заинтересованность в установлении региональной стабильности путем налаживания диалога со всеми заинтересованными странами, включая арабские государства Персидского залива". "При этом в Тегеране подчеркивают отсутствие каких-либо агрессивных намерений", - указал он.

"Со своей стороны прилагаем меры для деэскалации напряженности. Активно продвигаем концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, предусматривающую поэтапное разрешение конфликтных ситуаций, разработку мер доверия и контроля, - заявил министр. - Работаем с партнерами над сохранением многосторонних договоренностей по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы".