Лавров: в тюрьмах Ирака за различные преступления находятся 66 россиянок

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Россия отслеживает ситуацию с 66 россиянками, которые находятся в тюрьмах Ирака по различным обвинениям. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

"Пока нам удалось вернуть на Родину 90 детей. В Ираке, по нашим данным, остается еще около 30, планируем осуществить их переправку домой в ближайшие месяцы, - сообщил Лавров. - К сожалению, сложнее обстоит дело с матерями: все они осуждены за нарушения иракских законов: нелегальное пересечение границы, незаконное нахождение на территории страны, участие в террористической деятельности. В тюрьмах находятся 66 российских гражданок. Посольство России в Багдаде в постоянном режиме отслеживает ситуацию с задержанными, оказывает им необходимую помощь".

Министр напомнил, что проработка вопроса о проведении гуманитарной операции по возвращению в Россию из Ирака несовершеннолетних граждан началась осенью 2017 года, когда от иракских властей стала поступать информация о задержании в ходе антитеррористической операции в Мосуле россиянок с детьми.

"Для координации этой работы при уполномоченном при президенте России по правам ребенка Анне Кузнецовой была сформирована комиссия, куда вошли представители профильных структур, в том числе МИД. С компетентными органами Ирака был согласован порядок действий по обнаружению детей, сбору и подготовке необходимых документов для их отправки на родину, - отметил он. - В тюрьмах российскими специалистами осуществлялся забор биоматериалов детей и матерей для проведения ДНК-исследований на предмет установления родства, параллельно шел поиск родственников, на которых оформлялись постановления об установлении опеки. Были получены решения Центрального суда Багдада на возвращение детей".

МИД РФ продолжает активную работу по возвращению россиян на родину, заверил Лавров.

На прошлой неделе специальный рейс МЧС доставил в Россию из Ирака 33 российских ребенка, чьи матери находятся в иракских тюрьмах за участие в террористических организациях. Состояние детей, возраст которых составляет от одного года до четырех лет, после перелета было стабильным, перед передачей родственникам они поступили на обследование в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей в Москве. Как отмечала ранее Кузнецова, работу по возвращению детей из Ирака планируется завершить в августе. В основном это дети в возрасте до четырех лет, родившиеся за пределами России.