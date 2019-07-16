Лавров: ожидать улучшения отношений РФ и США в ближайшем будущем не стоит

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Улучшение отношений между Россией и Соединенными Штатами в ближайшее вряд ли возможно, но Москва готова совместно работать над этим. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

"В ближайшем будущем - вряд ли, - сказал глава МИД РФ, отвечая на соответствующий вопрос. - Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто. Ведь выстраивание двусторонних связей - процесс обоюдный. Наша страна к такой работе готова, мы об этом говорили неоднократно".

Лавров также подчеркнул, что на Москве и Вашингтоне лежит особая ответственность. "Мы - крупнейшие ядерные державы, государства-основатели ООН и постоянные члены ее Совета Безопасности. Сотрудничество между нами - ключевой элемент обеспечения стабильности и предсказуемости в мировых делах, - пояснил он. - Но не все зависит от нас: для танго, как говорят, нужны двое".

Российский министр также обратил внимание на запутанную ситуацию, сложившуюся на американской стороне. С одной стороны, президент [США] Дональд Трамп говорит о заинтересованности "поладить с Россией". Однако далеко не все в Вашингтоне разделяют его настрой, - указал Лавров. - Об этом свидетельствуют такие недружественные шаги, как выдвижение в наш адрес разного рода безосновательных обвинений, введение финансово-экономических санкций, отъем дипломатической собственности, похищения наших граждан в третьих странах, противодействие российским внешнеполитическим интересам, попытки вмешиваться в наши внутренние дела".

Не опустит руки

Многие американские политики пытаются перещеголять друг друга в нагнетании антироссийских фобий и используют этот фактор во внутриполитической борьбе, уверен глава российского дипведомства. "Понимаем, что она (борьба - прим. ТАСС) будет только обостряться по мере приближения президентских выборов 2020 года", - отметил он.

"Тем не менее, опускать руки не намерены, - подчеркнул Лавров. - Будем продолжать поиск точек соприкосновения с американцами, несмотря на трудности".

Кроме того, по словам министра, президенты двух стран разделяют понимание необходимости вывести отношения из тупика. "На июньской встрече в Осаке лидеры высказались за расширение экономического сотрудничества, совместное урегулирование региональных кризисов, возобновление диалога по стратегической стабильности, дали положительную оценку диалогу по вопросам борьбы с терроризмом. Владимир Путин пригласил Трампа в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - напомнил он.

Непредсказуемое поведение

Комментируя некоторые шаги Соединенных Штатов, Лавров признал, что в целом Вашингтон "ведет себя непоследовательно, а зачастую - и непредсказуемо". "Поэтому прогнозировать что-либо в отношениях с США - дело неблагодарное, - указал министр. - Но повторю: со своей стороны мы готовы терпеливо работать над их выправлением". "Разумеется, при условии обязательного соблюдения российских интересов, на основе равноправия и взаимного уважения", - заключил глава МИД РФ.