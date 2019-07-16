Лавров назвал "театром абсурда" судебное разбирательство по делу Вышинского

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Судебное разбирательство по делу главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского абсурдно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты" .

"Судебное разбирательство по делу главного редактора "РИА Новости - Украина" напоминает театр абсурда. Нет сомнений, что журналиста арестовали незаконно, исключительно за его принадлежность российскому СМИ и честное освещение текущих событий. Это, похоже, понимают и украинские прокуроры, откладывающие слушания под предлогом ознакомления с материалами следствия", - сказал он.

Министр вновь озвучил требования России немедленно освободить журналиста и полностью восстановить его права. "Наши дипломаты находятся в постоянном контакте с адвокатами журналиста (доступ к нему самому украинская сторона не предоставила). Прилагаем максимум усилий в работе с иностранными партнерами, в том числе на международных площадках, побуждая их воздействовать на Киев с целью ускорения положительного решения этого вопроса", - указал глава МИД РФ.

Подольский районный суд Киева в понедельник перенес на 19 июля заседание по делу обвиняемого в госизмене главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Как пояснили в суде, такое решение принято "в связи с нахождением судей в совещательной комнате по другому делу".

Вышинский был задержан 15 мая 2018 года в Киеве. Журналисту предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Вышинский отвергает все предъявленные обвинения. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.