Центризбирком заверил список кандидатов от КПСС на довыборы в Госдуму

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Центризбирком России в ходе заседания в среду заверил список кандидатов от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) на дополнительные выборы депутатов Госдумы, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября, в нем значится один человек.

"ЦИК РФ постановляет заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутых Коммунистической партией социальной справедливости по одномандатным избирательным округам на довыборах депутатов Госдумы... в количестве одного человека", - говорится в постановлении комиссии. За принятие документа проголосовали 12 членов Центризбиркома, зампредседателя ЦИК Николай Булаев воздержался от участия в голосовании.

Согласно документу, кандидат от партии Ольга Ефимова будет баллотироваться в Новгородской области.

Центризбирком также зарегистрировал Александра Московкина в качестве уполномоченного представителя КПСС на довыборах.

В понедельник ЦИК завершил прием документов от 12 политических партий, выдвинувших кандидатов на довыборы депутатов Госдумы. Всего выдвинулось 36 человек. Списки кандидатов представили КПРФ, партия "Зеленые", Партия роста, "Яблоко", ЛДПР, "Справедливая Россия", Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Единая Россия", "Родина", "Патриоты России" и КПСС.

В Центризбиркоме напомнили, что кандидаты из заверенных списков должны представить в окружные избирательные комиссии документы на регистрацию до 23 июля.

Довыборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 8 сентября по четырем одномандатным округам (Хабаровский край, Новгородская, Свердловская и Орловская области).