Рябков проводит в Женеве консультации по стратегической стабильности с коллегами из США

ЖЕНЕВА, 17 июля. /ТАСС/. Полноформатные российско-американские консультации по стратегической стабильности начались в Женеве.

Встреча проходит в постоянном представительстве России при отделении ООН и других международных организациях. Российскую делегацию возглавляет замглавы МИД Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Джон Салливан. В консультациях также участвует замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Поручение о возобновлении полноформатного диалога по этому вопросу было отдано лидерами двух стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по итогам встречи на полях саммита G20 в Осаке.

В преддверии встречи стороны озвучили темы, которые хотели бы затронуть. Москва во главу угла ставит вопрос продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Вашингтон считает обсуждение этой проблемы преждевременным и рассчитывает рассмотреть с коллегами из РФ возможность заключения трехстороннего соглашения по сокращению ядерного вооружения с участием Китая.