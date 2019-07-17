Основными нарушениями на этапе выдвижения в Мосгордуму стали неверно собранные подписи

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Основными нарушениями на этапе выдвижения кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва стали случаи предоставления чужих подписей - когда один избиратель несколько раз подписывался за кандидата или были предоставлены подписи за умерших людей. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

"Основные нарушения, выявленные в ходе проверки сданных подписей: подпись избирателя или дата внесения подписи избирателя выполнена другим лицом, либо одним и тем же лицом за нескольких избирателей (на основании заключения почерковедов); подпись избирателя выполнена другим лицом; один и тот же избиратель более одного раза поставил свою подпись за одного кандидата; проставление подписей за умерших избирателей; проставление подписей избирателями, не обладающими активным избирательным правом в данном избирательном округе; несоответствие сведений об избирателях", - сказал он.

Горбунов отметил, что на Мосгоризбирком оказывалось серьезное давление, однако члены комиссий старались идти навстречу кандидатам. "Несмотря на такое поведение определенной части кандидатов, им все время шли навстречу. Решили провести день сбора подписей - все организовали, обеспечили охрану, никто им не мешал. Второй несанкционированный митинг - тоже никто не мешал. Но когда уже люди стали переходить грань разумного, начали разворачивать палаточные лагеря, все было прекращено, - сказал он. - Мы неоднократно говорили о том, что комиссии очень доброжелательно относились к кандидатам".

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату надо было собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.

Ранее столичная полиция сообщила, что на несанкционированную акцию 14 июля пришло около 1 тыс. человек. Участники митинга собрались около 14:00 мск в Новопушкинском сквере, откуда проследовали до мэрии Москвы, а затем - здания Мосгоризбиркома на Моховой улице. В ходе акции никто задержан не был.

В новость были внесены изменения (13:33 мск) — добавлена информация по тектсу.