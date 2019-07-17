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Выборы в Мосгордуму - 2019

Мосгоризбирком получил три-четыре жалобы от кандидатов на выборах в Мосгордуму

По словам главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, часть жалоб можно переквалифицировать в обращения

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Кандидаты на выборах в Московскую городскую думу 7-го созыва подали в избирательную комиссию 3-4 жалобы, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на пресс-конференции в среду.

"Мы будем рассматривать одну жалобу по отмене решения (которая поступила ранее - прим. ТАСС). Сегодня две-три жалобы [поступили] с просьбой отменить решение по регистрации", - сказал он.

По словам Горбунова, часть жалоб можно переквалифицировать в обращения, например, с просьбой перенести сроки регистрации кандидатов.

Мосгоризбирком зарегистрировал 233 кандидата, из них от партий - 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказ получили 57 человек.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату надо было собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.

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РоссияВыборы в Мосгордуму - 2019
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