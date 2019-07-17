В Мосгоризбиркоме прогнозируют на выборах в думу Москвы явку, сопоставимую с 2014 годом

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Явка на выборы депутатов в Московскую городскую думу седьмого созыва может составить 22%, что соизмеримо с явкой на выборы депутатов в столичный парламент 2014-го года. Об этом сообщил в среду журналистам глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Согласен, что москвичи недостаточно проинформированы об избирательной кампании, сейчас эта работа будет наращиваться <..> Примерно будет такая явка, какую мы имели в 2014 году. Было, по-моему, 22%", - сказал Горбунов.

Он уточнил, что информация о предстоящих выборах в Мосгордуму будет размещена в наземном общественном транспорте и московском метрополитене.

"Сейчас кандидаты самостоятельно будут вести агитационную работу. В августе, за 30 дней, они получат бесплатное эфирное время, площади в печатных изданиях", - сказал Горбунов.

Он отметил, что кампании такого рода обычно демонстрируют явку ниже, чем выборы президента страны.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы два кандидата от партии "Яблоко", от партии "Коммунисты России" - 32 кандидата, четверо от партии "Родина", по одному от партии "Зеленые" и Партии роста.