Лавров 23 июля встретится с верховным комиссаром ОБСЕ по нацменьшинствам

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 июля обсудит с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Занньером положение русскоязычного населения на Украине и в Прибалтике. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С 22 про 26 июля в России будет находиться верховный комиссар по делам национальных меньшинств Ламберто Занньер, - отметила Захарова. - 23 июля господина Занньера примет министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ожидается, что они в том числе обсудят ухудшающееся положение русскоязычного населения на Украине и в странах Прибалтики".

По словам дипломата, комиссар ОБСЕ также проведет в Москве переговоры с руководством Госдумы и Федерального агентства по делам национальностей, посетит Казань, где встретится с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.