Захарова: статья о невыдаче виз России учителям из США появилась по указке Вашингтона

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Статья газеты The New York Times об отказе в выдаче российских виз преподавателям Англо-американской школы в Москве появилась по указке Вашингтона. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сама статья в The New York Times появилась неслучайно. У меня есть неопровержимые доказательства того, что соответствующие утечки были сделаны по линии Вашингтона и статья появилась по указке", - подчеркнула она.

"Государственные органы США, как нам кажется, специально создают тупиковую ситуацию, чтобы придумать либо очередной скандал, либо очередной провокативный момент. При этом беззастенчиво жертвуя интересами граждан", - добавила Захарова.

Ранее в МИД РФ заявили, что сообщения об отказе в выдаче виз учителям из США - это откровенная ложь, потому что они направлялись в Россию с дипломатическими паспортами, при этом школа "работает как коммерческое предприятие". В дипведомстве подчеркнули, что Москва в течение многих лет просила американскую сторону сесть за стол переговоров, чтобы привести в соответствие статус школы и решить все возникшие вопросы на основе взаимности.

Во вторник газета The New York Times сообщила, что власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов. В школе учатся около 1200 детей разного возраста, в том числе дети американских, британских, канадских, германских и южнокорейских дипломатов, предпринимателей из разных стран. Среди учащихся есть и российские дети. Издание предполагает, что часть школьников, возможно, придется исключить из-за нехватки преподавателей. Оно констатирует, что это, вероятнее всего, не коснется детей дипломатов США, Канады и Великобритании, поскольку им предоставляется преимущество при поступлении.