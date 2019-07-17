Захарова: попытки приписать РФ вмешательство в выборы в Аргентине - "прошлогодний тренд"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала попытки некоторых аргентинских парламентариев обвинить РФ во вмешательстве в президентские выборы в Аргентине "прошлогодним трендом", отметив, что Россия и Аргентина взаимно заинтересованы в укреплении сотрудничества по всем направлениям. Об этом она заявила на брифинге в среду.

"Мы обратили внимание на прозвучавшее на днях заявление одной из - охарактеризую ее как одного из эмоциональных - аргентинских парламентариев, которая в преддверии предстоящих 27 октября всеобщих выборов предприняла попытку обвинить Россию во вмешательстве во внутренние дела этой страны путем, как было сказало, поддержки оппозиционного кандидата в президенты <...> Господа, все это старомодно, хотела бы я сказать в том числе отдельным политикам в Аргентине. Это прошлогодние тренды. Сейчас мода на взаимодействие с Россией. Если вы еще не успели это понять, я вам намекаю", - сказала Захарова.

Захарова подчеркнула, что МИД РФ с "удовлетворением отметил здравую реакцию на подобные высказывания, которая прозвучала в самой Аргентине, как из правительственных, так и из оппозиционных лагерей". "Там сразу практически отметили всю абсурдность подобных обвинений. Можем только поприветствовать такое здравомыслие", - отметила Захарова.

По ее словам, Россия и Аргентина взаимно заинтересованы в укреплении сотрудничества по всем направлениям. Захарова подчеркнула, что сотрудничество двух стран "носит самоценный характер и не направлено против кого-либо ни в самой Аргентине, ни вовне". "Хотели бы подчеркнуть со всей определенностью, Аргентина - стратегический партнер и друг России", - подчеркнула Захарова и отметила, что отношения между Москвой и Буэнос-Айресом носят "долгосрочный и неконъюнктурный характер", а также отличаются преемственностью, которая убедительно свидетельствует, что "развитие добрых и конструктивных связей отвечает интересам ведущих политических сил и самых широких слоев аргентинского общества".

Официальный представитель МИД РФ также не исключила, что источником "вбросов" о некоем российском вмешательстве, которые периодически появляются в информационном пространстве, может быть недовольство существующим стратегическим взаимодействием между Россией и Аргентиной. "Характерно, что в них [обвинениях] порой проскальзывают прямые отсылки к правительственным источникам в Вашингтоне", - добавила она.

"Как ни печально, розыгрыш российской карты уже стал инструментом политической технологии. Еще раз хочу сказать, что эта методология себя изжила. Не надо становиться жертвами подобных уловок, особенно если они имеют зарубежное происхождение", - заключила она.