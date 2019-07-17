Рябков не исключил, что Лавров и Помпео могут встретиться на переговорах АСЕАН в Таиланде

ЖЕНЕВА, 17 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео, возможно, проведут встречу на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Таиланде 30-31 июля. Об этом заявил журналистам в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам российско-американских консультаций по стратегической стабильности.

"Встреча возможна, и обсуждаются варианты по графикам", - отметил он.

Рябков пояснил, что "у госсекретаря и нашего министра не совсем совпадает график пребывания там [в Таиланде], но это реальный вариант, и сейчас идет определенная доработка". "Мы смотрим, что можно сделать в этой связи", - подчеркнул замминистра.

Как сообщила ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров в ходе визита в Бангкок 30-31 июля проведет переговоры с таиландским коллегой Доном Праматвинаем и другими главами внешнеполитических ведомств стран АСЕАН.