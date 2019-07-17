Постпред РФ в Вене: Россия призывает США размещать ядерное оружие на своей территории

"Россия размещает и хранит свое ядерное оружие исключительно на собственной территории. Мы призываем США и НАТО следовать такой же практике", - написал Ульянов в Twitter .

ВЕНА, 17 июля. /ТАСС/. Россия призывает США размещать ядерное оружие исключительно на своей территории. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что авторы доклада для одного из комитетов Парламентской ассамблеи НАТО случайно включили в него перечень засекреченных мест размещения ядерного оружия США в Европе. Недавно выпущенный, а впоследствии удаленный документ, опубликованный структурой, связанной с НАТО, "вызвал шумиху в европейских СМИ, подтвердив секрет, о котором и так все давно знали: ядерное оружие США хранится в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции", написало американское издание. Эти бомбы "хранятся на шести европейских и американских базах: Кляйне-Брогель в Бельгии, Бюхель в Германии, Авиано и Геди-Торре в Италии, Волкель в Нидерландах и Инджирлик в Турции", отмечалось в тексте.

В то же время представитель НАТО, поговоривший с американской газетой на условиях анонимности, заявил, что документ не имеет прямого отношения к альянсу. "Это не официальный документ", - подчеркнул он, добавив, что авторами являются члены Парламентской ассамблеи НАТО.