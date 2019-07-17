Лавров: Германия не должна пестовать у Киева чувство вседозволенности

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Европейские страны и, прежде всего Германия, не должны закрывать глаза на неисполнение украинскими властями минских договоренностей и пестовать тем самым чувство вседозволенности у Киева. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью германской газете "Райнише пост", отвечая на вопрос о том, как содействовать реализации минских договоренностей.

Как указал глава МИД РФ, пока от нового президента Украины Владимира Зеленского и его команды поступают противоречивые сигналы относительно урегулирования конфликта в Донбассе. "Хотелось бы надеяться, что в Киеве возобладает реалистичный подход, - продолжил он. - Со своей стороны готовы взаимодействовать с Украиной на основе прагматизма и уважения коренных интересов наших народов. Европейцы же, и, в первую очередь Германия, не должны пестовать у Киева ощущение вседозволенности, игнорировать массовые нарушения прав человека на Украине, нежелание украинского руководства следовать минским договоренностям. В этом смысле и на Германии лежит часть ответственности за урегулирование внутриукраинского конфликта".

Как указал Лавров, нужно признать, что западные партнеры Украины, вместо того, чтобы побуждать Киев к исполнению обязательств по минским договоренностям, "все последние пять лет, по сути, потворствовали его действиям, направленным на затягивание имплементации "Минска". "Фактически, закрыли глаза и на такие позорные стороны украинской действительности, как возрождение неонацизма, принудительное ограничение сферы использования русского языка, зажим независимых СМИ, инспирированные киевскими властями притеснения канонической Украинской православной церкви и ее прихожан", - добавил он.

При этом глава МИД РФ выразил уверенность, что при наличии политической воли реальных подвижек в урегулировании конфликта в Донбассе добиться возможно. "Соглашусь с мнением министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, что состоявшееся в конце июня долгожданное разведение сил и средств в Станице Луганской наглядно продемонстрировало возможность прогресса на пути к миру, - отметил он. - Важно развить этот успех, в том числе при решении других не менее важных задач, главная из которых - полное прекращение огня".