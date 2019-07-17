Лавров заявил, что НАТО в 2018 году потратила на военные нужды около $1 трлн

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Расходы НАТО на военные нужды в 2018 году составили порядка $1 трлн, в то время как российские - менее $50 млрд. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете Rheinische Post.

"Хотел бы отметить, что периоды "заморозки" между Россией и НАТО случались и раньше - например, после агрессии стран альянса против Югославии в 1999 году, а также после вооруженной авантюры режима Михаила Саакашвили в Южной Осетии в 2008 году. Те кризисы удалось преодолеть, - напомнил он. - В 2002 году на римской встрече была подписана Декларация Пратика-ди-маре о новом качестве сотрудничества, создан Совет Россия - НАТО. В 2010 году состоялся Лиссабонский саммит Совета Россия - НАТО, на котором была поставлена цель вывести отношения на уровень стратегического партнерства".

Однако, по словам министра, сегодня сложилась тревожная ситуация. "Под давлением Вашингтона, преследующего собственные геополитические цели, страны НАТО участвуют в проведении агрессивной антироссийской политики. Так, происходит ничем не оправданное увеличение расходов на военные нужды: в 2018 году только одни США потратили на эти цели свыше $700 млрд, НАТО в целом - около $1 трлн, тогда как Россия - менее $50 млрд", - подчеркнул Лавров.

Глава дипведомства отметил, что альянс наращивает военное присутствие у границ России и союзной с ней Белоруссии, что повышает риски непреднамеренных инцидентов и ведет к эскалации военно-политической напряженности. "Абсолютно нелогичными с точки зрения укрепления оборонного потенциала НАТО выглядят и решения по включению в состав блока таких стран, как Черногория и Северная Македония", - продолжил он.

"Это, конечно, совсем не то, что требуется сегодня для поддержания безопасности и стабильности в Европе", - добавил Лавров.

Контакты военных экспертов

По словам Лаврова, Москва призывает Североатлантический альянс уже сейчас наладить регулярные контакты между военными экспертами в рамках Совета Россия - НАТО (СРН).

"Исходим из того, что для купирования негативных тенденций руководству ведущих государств - членов НАТО необходимо пересмотреть свои нынешние подходы к выстраиванию отношений с Россией. При этом уже сейчас нужно наладить регулярные контакты между военными на экспертном уровне в СРН", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что с российской стороны были выдвинуты "конкретные предложения по снижению военной опасности, предотвращению непреднамеренных инцидентов". "Ждем реакции натовцев", - добавил Лавров.

Глава дипведомства отметил, что работа СРН на высшем и высоком уровне прекратилась не по вине России и не по ее инициативе. "Именно альянс принял решение о полном сворачивании практического сотрудничества и переходе к военно-политическому сдерживанию России. Напомню, что это произошло в 2014 году, когда Запад недальновидно поддержал антиконституционный госпереворот на Украине, а потом фактически закрыл глаза на развязанную Киевом военную кампанию против жителей Донбасса", - продолжил Лавров.

Он обратил внимание, что инициатива о нормализации отношений, в том числе в плане перспектив возобновления работы СРН на высшем уровне, должна исходить от альянса. "Со своей стороны готовы идти так далеко, насколько к этому будут готовы наши коллеги", - указал министр.