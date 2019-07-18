Кандидат "Справедливой России" подал документы на выборы главы Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 18 июля. /ТАСС/. Председатель Волгоградской областной организации горно-металлургического профсоюза Сергей Полещук, выдвинутый ранее партией "Справедливая Россия" для участия в выборах главы Волгоградской области, подал документы для регистрации в облизбирком, сообщила ТАСС пресс-секретарь комиссии Екатерина Кулешова.

"Пакет документов для регистрации на выборах главы региона сегодня сдал кандидат в губернаторы Волгоградской области от "Справедливой России" Сергей Полещук", - сказала Кулешова.

Полещуку 61 год, он является ветераном труда. "Кандидат представил в избирательную комиссию региона три кандидатуры в Совет Федерации, одна из которых - в случае его победы на выборах главы области в сентябре - будет наделена полномочиями сенатора. Это председатель объединенной профсоюзной организации компании "Никохим" Николай Ветчинкин, депутат Волгоградской областной думы Дмитрий Калашников и депутат Волгоградской городской думы Сергей Шилин", - уточнила Кулешова.

Документы для регистрации уже подали действующий глава области Андрей Бочаров и директор Волгоградского филиала Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова Алексей Буров.

Подача документов на регистрацию завершается 24 июля в 18:00. Всего на пост губернатора претендует восемь человек: Бочаров от "Единой России", Буров от КПРФ, Эдуард Давыдовский от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Владимир Рублев от ЛДПР, Дмитрий Любитенко от "Яблока", Сергей Полещук от "Справедливой России", Виктор Левчук от Партии ветеранов России и Владимир Поляков от партии "Национальный курс".

8 сентября в области пройдут выборы губернатора и выборы в Волгоградскую областную думу. Кандидаты в губернаторы региона, согласно областному закону, могут выдвигаться только от политических партий.