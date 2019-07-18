Общественная палата Петербурга обучит 4 тыс. наблюдателей для работы на выборах в сентябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Общественная палата Санкт-Петербурга проведет обучение 4 тыс. наблюдателей для работы на выборах губернатора города и муниципальных выборах. Первый этап обучения пройдет 24 июля, сообщил ТАСС зампред палаты Александр Вахмистров.

"Практически закончилась работа по формированию списков наблюдателей, их будет у нас около 4 тыс. <…> У нас состоится обучение этих людей. Первый, общегородской, этап обучения состоится 24 июля в БКЗ "Октябрьский". Обучение будут проводить специалисты горизбиркома, территориальных избирательных комиссий, рассказывать о правах, обязанностях наблюдателей", - сказал Вахмистров.

Второй этап обучения, в ходе которого горизбирком будет давать более детальные разъяснения, как ожидается, пройдет с 10 по 20 августа группами по 200-300 человек в 18 районах города, добавил собеседник агентства.

Общественная палата Санкт-Петербурга получила право делегировать от своего лица наблюдателей на избирательные участки по выборам губернатора Санкт-Петербурга и по муниципальным выборам и подписала соглашение с 44 некоммерческими организациями, которые предложили своих кандидатов в наблюдатели. Выборы губернатора города и муниципальные выборы пройдут в Петербурге в единый день голосования 8 сентября.