Макрон по приглашению Путина примет участие в торжествах в Москве в честь 75-летия Победы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон приедет в Москву 9 мая 2020 года на юбилей Победы. Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, поступившем в ТАСС, во время телефонного разговора в четверг французский лидер принял приглашение российского коллеги Владимира Путина побывать на торжествах.

"Эмманюэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - отметили в Кремле.

Также уточняется, что во время телефонного разговора "намечен график предстоящих контактов в различных форматах".

В начале июля помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил о намерении Кремля направить приглашения на празднование юбилея Победы лидерам многих стран. Он также отмечал, что Путин передал официально несколько приглашений, в частности, президенту США Дональду Трампу, президенту Франции Эмманюэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель, председателю КНР Си Цзиньпину.

Сам Путин ранее заявлял о намерении Москвы "с большим размахом отмечать это одно из самых крупных событий ХХ века". Глава российского государства говорил о серьезной подготовке к празднованию 75-летия Победы в мае 2020 года, поскольку важно сохранить историческую правду о Второй мировой войне.