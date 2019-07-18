Путин и Макрон обсудили ситуацию, сложившуюся после выхода США из иранской ядерной сделки

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном ситуацию, сложившуюся после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон подчеркнуто, что СВПД является важным фактором обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и поддержания режима ядерного нераспространения. Отмечена целесообразность консолидации усилий всех государств, которые заинтересованы в сохранении СВПД", - говорится в сообщении пресс-службы российского президента.

Кроме того, президенты двух стран обменялись мнениями об обстановке в Сирии. В сообщении Кремля отмечается, что стороны указали на "принципиальное значение достижения политического урегулирования и преодоления последствий вооруженного конфликта" в этом ближневосточном государстве.

Иранская сделка

СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая 2018 года о выходе Вашингтона из СВПД. Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 8 июля представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди сообщил, что Тегеран начал обогащать уран выше 3,67% - максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой.

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