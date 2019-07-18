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Кризис на Украине
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Путин и Макрон готовы активизировать работу в "нормандском формате"

Президенты России и Франции в ходе телефонного разговора рассмотрели перспективы разрешения кризиса на Украине

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президенты России и Франции - Владимир Путин и Эмманюэль Макрон - готовы активизировать работу по разрешению кризиса на Украине. Эта тема обсуждалась в четверг во время телефонного разговора лидеров, говорится в сообщении пресс-службы Кремля, поступившем в ТАСС.

"В ходе беседы рассмотрены перспективы разрешения внутриукраинского конфликта. Выражена готовность активизировать совместную работу на этом направлении, в том числе в рамках "нормандского формата", - отметили в Кремле.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны и был обстоятельным, подчеркивается в сообщении.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

12 июля в Париже впервые после вступления на Украине в должность нового президента Владимира Зеленского прошла встреча советников глав "нормандской четверки". Ранее сообщалось, что на таких встречах готовится возможность для переговоров на уровне лидеров.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на УкраинеМакрон, Эмманюэль
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