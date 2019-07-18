Путин и Макрон готовы активизировать работу в "нормандском формате"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президенты России и Франции - Владимир Путин и Эмманюэль Макрон - готовы активизировать работу по разрешению кризиса на Украине. Эта тема обсуждалась в четверг во время телефонного разговора лидеров, говорится в сообщении пресс-службы Кремля, поступившем в ТАСС.

"В ходе беседы рассмотрены перспективы разрешения внутриукраинского конфликта. Выражена готовность активизировать совместную работу на этом направлении, в том числе в рамках "нормандского формата", - отметили в Кремле.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны и был обстоятельным, подчеркивается в сообщении.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

12 июля в Париже впервые после вступления на Украине в должность нового президента Владимира Зеленского прошла встреча советников глав "нормандской четверки". Ранее сообщалось, что на таких встречах готовится возможность для переговоров на уровне лидеров.