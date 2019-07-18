Лавров: Россия будет делать все для спасения ситуации в сфере стратегической стабильности

БОНН /Германия/, 18 июля. /ТАСС/. Россия будет делать все для налаживания профессионального разговора по спасению ситуации в сфере стратегической стабильности. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

"У нас состоялся серьезный разговор по вопросам стратегической стабильности. У России вызывает растущую обеспокоенность курс США на слом всей договорно-правовой базы контроля над ядерными вооружениями, - сказал он. - Россия сделала все, чтобы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), наладить конкретный профессиональный разговор по взаимным озабоченностям. США не только сами от этого диалога уклонились, но и запретили своим союзникам по НАТО принимать в нем какое-либо участие".

"Мы озабочены тем, что развал всей системы контроля над ядерными вооружениями может иметь далеко идущие негативные последствия для международной безопасности, - отметил министр. - В этой связи сейчас на кону судьба Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений". Москва, продолжил Лавров, "подтвердила позицию, которую не раз излагал президент РФ Владимир Путин, в том числе на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Осаке, о нашей готовности и заинтересованности продлить этот договор на очередные пять лет после истечения его основного срока в 2021 году".

"Ценим заинтересованность Германии в том, чтобы диалог по стратегической стабильности не развалился, соответствующие инициативы Германия выдвинула и в рамках ОБСЕ, и совсем недавно вместе со Швецией и Нидерландами в ООН, - заявил глава МИД РФ. - Будем делать все, чтобы в том числе и с учетом этих инициатив, наладить взаимоуважительный и профессиональный разговор для спасения ситуации в сфере стратегической стабильности, не позволив ей уйти вразнос".