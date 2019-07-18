Лавров: нужно сохранить единство позиций оставшихся участников ядерной сделки с Ираном

БОНН /Германия/, 18 июля. /ТАСС/. Все оставшиеся после выхода США участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе должны синхронизировать свои действия и позиции для сохранения этого соглашения. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

"Мы работаем с Ираном также, как это делает Германия, Франция, Великобритания, Европейская внешнеполитическая служба, призывая к сдержанности и к тому, чтобы эту сделку все-таки мы общими усилиями сохранили. Здесь сегодня мы это особо акцентировали: очень важно обеспечить единство действий и позиций всех остающихся в СВПД участников этой договоренности - европейской "тройки", России, Китая", - подчеркнул министр.

По словам Лаврова, в деле сохранения СВПД едва ли можно достичь успеха, "если говорить, что только от Ирана зависит спасение этой сделки". "Нужно призывать к сдержанности всех, но затушевывать основополагающую причину, когда постоянный член Совета Безопасности ООН перечеркнул резолюцию этого высшего органа системы ООН и запрещает всем другим эту резолюцию выполнять. Здесь тоже требуется принципиальная оценка. Мы надеемся, что наши европейские партнеры таких оценок будут придерживаться", - заключил глава МИД РФ.

Четкая позиция по действиям США

Россия считает, что ЕС необходимо занять более четкую позицию в связи с тем, что США мешают выполнять остальным участникам соглашения по иранской ядерной программе свои обязательства.

"Обсуждали ситуацию вокруг Ирана. [Необходимо] активизировать усилия всех остающихся после выхода США участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в пользу сохранения договоренностей и обеспечения их полноценной реализации, - отметил Лавров. - Ключевым в этом смысле должен быть принцип взаимности, который лежит в основе СВПД".

"Действия США, которые вышли из соглашения в нарушение резолюции СБ ООН и запрещают другим участникам выполнять взятые на себя обязательства, откровенно противоречат нормам цивилизованного общения, не говоря уже о международном праве, - указал министр. - Европейские партнеры могли бы занять по этому вопросу более четкую и определенную позицию".

По его словам, разговор шел и о положении дел в зоне Персидского залива. "Мы заинтересованы в продвижении объединительной повестки дня в этом важном регионе мира, в устранении имеющихся разногласий путем инклюзивного диалога, - отметил глава МИД РФ. - В этом контексте напомнили о российской инициативе обеспечивать коллективную безопасность в регионе с участием арабских государств Персидского залива и Ирана при поддержке международного сообщества".