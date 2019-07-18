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Лавров: попытки внедрять в массовое сознание блоковое мышление вызывают обеспокоенность

Глава МИД РФ добавил, что НАТО продолжает форсированное принятие в свой состав новых членов

БОНН /Германия/, 18 июля. /ТАСС/. Попытки внедрять в сознание общества блоковое мышление времен холодной войны вызывают тревогу. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании форума "Петербургский диалог".

"Попытки внедрять в общественное сознание негативную повестку, проводить политику, основанную на рецидивах блокового мышления, не могут не вызывать обеспокоенность, - отметил Лавров. - Руководствуясь концепцией сдерживания, НАТО продвигает свою военную инфраструктуру к границам России, продолжает форсированное принятие в свой состав новых членов. А ведь достаточно взглянуть на статистику военных бюджетов НАТО и России - у НАТО он в 20 раз больше, - чтобы понять, кто кому угрожает".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГерманияРоссия
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