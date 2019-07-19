Рябков заявил, что ситуация в районе Персидского залива чревата вспышкой конфликта

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Концентрация военных сил в районе Персидского залива настолько высока, что ситуация чревата вспышкой конфликта. Об этом заявил в пятницу журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя заявления США об уничтожении иранского беспилотника.

"Мы на это обратили внимание, - сказал он. - Концентрация сил и средств в регионе Персидского залива, принадлежащих разным странам, настолько высокая, что возможны любые инциденты. Главное - не допускать эскалационного развития. Мы вновь убеждаемся, что ситуация не просто взрывоопасная, она чревата вспышкой конфликта".

"Сожалеем, что американская сторона, вопреки всем призывам, которые адресуем ей не только мы, но и многие другие члены международного сообщества, все же продолжает упорно линию на нагнетание напряженности и оказание максимального давления на Тегеран, - продолжил он. - Эта линия ошибочна и чревата дальнейшими осложнениями и дальнейшими потрясениями".

Как сообщил в четверг президент США Дональд Трамп, универсальный десантный корабль ВМС Boxer сбил в Ормузском проливе в четверг беспилотник Ирана, который, по версии военного командования, подлетел к нему слишком близко. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, находящийся в Нью-Йорке, заявил журналистам, что Тегеран не обладает информацией о якобы сбитом Соединенными Штатами беспилотнике.