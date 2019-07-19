Кандидат от КПРФ сдал подписи для участия в выборах губернатора Забайкалья

ЧИТА, 19 июля. /ТАСС/. Кандидат в губернаторы Забайкальского края, первый секретарь краевого комитета КПРФ Юрий Гайдук в пятницу сдал в избирательную комиссию подписи для регистрации на выборах. Об этом он сообщил корреспонденту ТАСС.

"Сейчас я в избиркоме, сдаю подписи. Всего мы собрали 364 подписи (глав и депутатов муниципалитетов - так называемый муниципальный фильтр) при необходимых 349", - сказал Гайдук.

Он добавил, что также передал в избирательную комиссию документы своих возможных представителей в Совете Федерации: это инженер Дарасунского завода горного оборудования Андрей Голобоков, пенсионер Доржо Тумунбаяров и первый секретарь Читинского районного отделения КПРФ Елена Титова.

Выборы губернатора в Забайкалье

Досрочные выборы губернатора пройдут в Забайкалье 8 сентября. За должность главы края намерены бороться четыре представителя политических партий: помимо Гайдука, это представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Елена Краузе, кандидат от партии "Патриоты России" Вячеслав Ушаков и Яна Шпак, выдвинутая Партией роста.

Также в выборах намерены участвовать трое самовыдвиженцев: врио губернатора Александр Осипов, общественник Николай Лиханов и временно неработающий Григорий Родионов. Как уточнили ТАСС в краевом избиркоме, еще два кандидата-самовыдвиженца - пенсионер Тагир Аглямов и менеджер материально-технического снабжения АО "Забайкалье" Александр Сущих - сняли свои кандидатуры.

До 21 июля всем претендентам нужно предоставить в избирательную комиссию подписи - представителям политических партий требуется заручиться поддержкой 8% глав и депутатов муниципалитетов, а самовыдвиженцам еще набрать 4 тыс. подписей зарегистрированных избирателей. Ранее подписи своих сторонников в избирком сдали Осипов и Шпак.

В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Забайкалья Натальи Ждановой и назначил Александра Осипова врио руководителем региона.