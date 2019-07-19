В МИД РФ назвали бессмысленными планы США ввести новые санкции против России

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россия считает внесенный в Конгресс США законопроект о новых антироссийских санкциях абсолютно неэффективным и бессмысленным. Об этом заявил журналистам в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Уже было 20 пакетов санкций. Те, кто вносит законопроект [о новых санкциях], не знают, что аналогичный законопроект уже был внесен, - отметил он. - Наша позиция не меняется: это абсолютно неэффективное, бессмысленное действо, которое разрушает международные отношения, сеет недоверие между странами, особенно между такими государствами, которые несут прямую ответственность за состояние стратегической стабильности и глобальной безопасности".

"Это все результат того, что, к сожалению, внешняя политика США и ее российское измерение стали заложниками внутренней американской политики", - заявил заместитель главы МИД РФ.

Планы США

Группа конгрессменов, представляющих и Демократическую, и Республиканскую партии, внесла 18 июля в Палату представителей Конгресса США законопроект, предполагающий введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России высокого ранга в ответ на арест 24 украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.

11 июля Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение ограничительных мер по российскому суверенному долгу из-за приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс.