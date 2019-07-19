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Глава кабмина Чувашии будет исполнять обязанности главы региона во время отпуска Игнатьева

Михаил Игнатьев будет находиться в отпуске до 31 июля

ТАСС, 19 июля. Председатель кабинета министров Чувашии Иван Моторин исполняет обязанности главы республики на время отпуска Михаила Игнатьева, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы республики Олег Сидоров.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что 57-летний Игнатьев, находясь в Санкт-Петербурге, был экстренно госпитализирован после форума регионов России и Белоруссии и находится в тяжелом состоянии. В пресс-службе Игнатьева данную информацию опровергли, заявив, что он не был госпитализирован, а находится в отпуске и проходит плановое медицинское обследование.

"Иван Моторин", - сказал Сидоров, отвечая на вопрос ТАСС о том, кто исполняет обязанности Игнатьева на время отпуска.

Он также уточнил, что Игнатьев будет находиться в отпуске до 31 июля.

Теги
Игнатьев, Михаил ВасильевичРоссияЧувашия
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