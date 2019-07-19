Глава кабмина Чувашии будет исполнять обязанности главы региона во время отпуска Игнатьева

ТАСС, 19 июля. Председатель кабинета министров Чувашии Иван Моторин исполняет обязанности главы республики на время отпуска Михаила Игнатьева, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы республики Олег Сидоров.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что 57-летний Игнатьев, находясь в Санкт-Петербурге, был экстренно госпитализирован после форума регионов России и Белоруссии и находится в тяжелом состоянии. В пресс-службе Игнатьева данную информацию опровергли, заявив, что он не был госпитализирован, а находится в отпуске и проходит плановое медицинское обследование.

"Иван Моторин", - сказал Сидоров, отвечая на вопрос ТАСС о том, кто исполняет обязанности Игнатьева на время отпуска.

Он также уточнил, что Игнатьев будет находиться в отпуске до 31 июля.