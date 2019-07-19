Замглавы МИД России: Москва призывает НАТО к восстановлению диалога по военной линии

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. России и НАТО не удастся решить проблемные вопросы без восстановления профессионального диалога по военной линии. Об этом заявил в пятницу журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Главное сегодня - это найти пути к деэскалации, укрепить инструменты предотвращения опасных инцидентов военного характера, работать над тем, чтобы избегать неправильного прочтения намерений друг друга", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах диалога между РФ и альянсом.

По словам Грушко, вполне конкретные предложения были сформулированы главами МИД ОДКБ в адрес НАТО. "В частности, было заявлено о необходимости отодвинуть повышенную военную активность от рубежей соприкосновения, потому что это очень опасно, - отметил заместитель главы МИД РФ. - Необходимо быть более транспарентными в отношении военной деятельности в целом".

"Нет никаких сомнений в том, что если НАТО действительно заинтересована идти по этому пути, а лидеры стран альянса и сама организация бесконечно говорят об этом, то надо восстанавливать нормальные рабочие контакты по военной линии, - подчеркнул Грушко. - Без профессионального диалога между военными все то, о чем я говорил, реализовать просто не удастся".