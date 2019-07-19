МИД России: члены Конгресса США усугубляют атмосферу, предлагая санкции против Москвы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Члены Конгресса США, выдвигая инициативу об антироссийских санкциях, лишь усугубляют атмосферу отношений двух стран. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Очевидно, что для членов Конгресса США главное - возможность саморекламы, а потому на подобное законотворчество можно было бы не обращать внимания. Жаль, однако, что, преследуя узкокорыстные политические цели, они лишь усугубляют атмосферу отношений между Россией и США, от состояния которых зависит глобальная стабильность", - подчеркнули в дипведомстве.