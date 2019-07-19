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Арест главреда "РИА Новости Украина"

Слуцкий: продление ареста Вышинского стало для Киева шагом назад к политике Порошенко

Глава комитета Госдумы по международным делам назвал продление ареста главреда "РИА Новости Украина" издевательством над здравым смыслом

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Продление судом в Киеве ареста главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского знаменует возврат страны к политике времен президентства Петра Порошенко. Такое мнение журналистам в пятницу высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Продление ареста Кирилла Вышинского - издевательство над здравым смыслом, иначе не скажешь. Решение политически мотивированное", - сказал Слуцкий.

"Киев оказался явно не готов к "первому шагу" по нормализации отношений с Москвой. Увы, вердикт по Вышинскому стал шагом назад - к политике Порошенко", - констатировал депутат. Он заметил при этом, что продление ареста Вышинского, "учитывая абсурдное предложение обмена на Сенцова, выглядит еще и как вульгарный шантаж".

"Будем всеми силами добиваться освобождения Кирилла и его возвращения в Россию, к родным и близким", - резюмировал глава комитета.

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УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичСлуцкий, Леонид ЭдуардовичАрест главреда "РИА Новости Украина"
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