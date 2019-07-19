КПРФ примет участие в выборах в КЧР после отказа "Патриотов России" от иска

ЧЕРКЕССК, 19 июля. /ТАСС/. КПРФ примет участие в выборах в Народное собрание (парламент) Карачаево-Черкесии после отзыва иска регионального отделения "Патриотов России", требовавшего через суд отказа в регистрации списка коммунистов. Об этом ТАСС рассказала председатель региональной избирательной комиссии Лариса Абазалиева.

"Региональное отделение "Патриотов России" оспаривало законность заверения списков кандидатов регионального отделения КПРФ, в Верховном суде КЧР была подтверждена законность требований "Патриотов", это решение Верховного суда было обжаловано в Верховный суд РФ, сегодня состоялся процесс, но рассмотрения по существу апелляционной жалобы не было, так как "Патриоты России" отозвали свой иск. Таким образом, поскольку они не предъявляют исковых требований, решение избирательной комиссии о заверении списка считается законным", - сказала она.

Ранее региональному отделению КПРФ было отказано в регистрации списка по причине нарушений на конференции КПРФ по утверждению списка кандидатов. Так, на конференции присутствовали 56 делегатов, за утверждение списка проголосовали 27 человек, что является нарушением ФЗ "О политических партиях" - проголосовать должно больше половины кандидатов. Также "Патриоты России" указали на ошибку в количестве кандидатов от КПРФ - в списке указано 75, а по факту в списке содержалось 72 фамилии. Кроме того, утвержденный список заверило не уполномоченное на это лицо.

Нынешний созыв парламента КЧР, в который входят 50 депутатов, был избран 4 сентября 2014 года со сроком полномочий на пять лет. Парламент избирается по пропорциональной системе (по партийным спискам). По итогам последних выборов в парламент республики прошли пять политических партий: 37 депутатов от "Единой России", пятеро - от КПРФ, по три депутата от "Справедливой России" и "Патриотов России", двое - от ЛДПР.