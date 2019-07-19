Володин: Гагаузская автономия Молдавии успешно сотрудничает с российскими регионами

КИШИНЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Гагаузская автономия Молдавии успешно развивает отношения с регионами России. Об этом говорится в поздравлении председателя Госдумы Вячеслава Володина, которое зачитала его заместитель Ольга Епифанова на прошедшей в пятницу церемонии инаугурации главы Гагаузии Ирины Влах.

"У Гагаузии подписаны соглашения о сотрудничестве с десятью российскими регионами, что позволило создать хорошую базу для развития отношений. Ирина Влах многое сделала для развития сотрудничества с российскими регионами, наши граждане знают о теплоте и дружелюбии, с которыми в Гагаузии относятся к России. Нас связывают многовековая общая история и дружба, это хорошая основа для дальнейшего взаимодействия между автономией и субъектами РФ в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях", - отмечается в поздравлении.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в своем выступлении подчеркнул, что "годы застоя в отношениях Молдавии и РФ остались позади, а сейчас нужно воспользоваться шансом наладить отношения". "Мы искренне рады тому, что это время остается в прошлом. Перед нами открываются фантастические перспективы, и в наших силах воспользоваться шансом, который дает наша история, наша судьба и политическая воля, выраженная избирателями Молдавии", - отметил Косачев, передавший Влах поздравления от главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, а также ряда регионов РФ.

В церемонии инаугурации участвовали президент Молдавии Игорь Додон, премьер-министр Майя Санду, спикер парламента Зинаида Гречаный, митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир, представители дипломатического корпуса.

По данным ЦИК Гагаузии, баллотировавшаяся на второй срок Влах победила на прошедших 30 июня выборах с результатом 91,27%. Глава Гагаузии возглавляет исполнительный комитет автономии и является членом кабинета министров Молдавии. Автономия была образована в соответствии с принятым в декабре 1994 года парламентом Молдавии законом об особом статусе Гагаузии. Это положило конец начавшемуся в 1990 году противостоянию, когда на волне борьбы за национальное возрождение гагаузы провозгласили свою республику, а Кишинев попытался ликвидировать ее силой. Избежать кровопролития тогда помогли советские войска.