Путин поздравил Асада с 75-летием установления дипотношений между Россией и Сирией

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сирийского лидера Башара Асада с 75-летием установления дипломатических отношений между странами, подчеркнув, что РФ продолжит оказывать сирийскому государству содействие в защите его суверенитета и территориальной целостности. Текст телеграммы размещен в воскресенье на сайте Кремля.

"Примите искренние поздравления по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами", - отмечается в поздравлении. "За прошедшие десятилетия накоплен значительный опыт двустороннего сотрудничества в различных сферах, - отметил Путин. - Сегодня Россия и Сирия являются союзниками в противостоянии международному терроризму и экстремизму".

"Хотел бы подтвердить, что российская сторона продолжит оказывать правительству и народу САР содействие в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, в обеспечении национальной безопасности и постконфликтного восстановления", - подчеркнул президент России. "Уверен, что совместными усилиями мы нанесем окончательное поражение силам террора на сирийской земле", - добавил он.

"Исходим из того, что дальнейшее развитие российско-сирийских связей отвечает нашим общим интересам, идет в русле упрочения мира и стабильности на региональном и международном уровне", - заявил Путин, пожелав сирийскому лидеру крепкого здоровья и успехов, а сирийцам - скорейшего возвращения к мирной, благополучной жизни.