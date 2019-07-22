Профильные комитеты Совфеда одобрили отставку замгенпрокурора Малиновского

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, обороне и безопасности одобрили на совместном заседании в понедельник освобождение от должности заместителя генерального прокурора РФ государственного советника юстиции 1 класса Владимира Малиновского в связи с его выходом на пенсию за выслугу лет.

"Прошу вас рассмотреть вопрос об освобождении государственного советника юстиции первого класса Малиновского Владимира Владимировича от должности заместителя генерального прокурора РФ на основании поданного им рапорта об увольнении из органов прокуратуры РФ в связи с выходом на пенсию за выслугу лет", - сказал на заседании комитета полпред президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев. Члены профильных комитетов согласились с этим предложением.

Как ожидается, Совет Федерации обсудит этот вопрос на пленарном заседании во вторник.

67-летний Малиновский долгое время курировал Центральный федеральный округ, в последнее время - Сибирский федеральный округ. Заместителем генерального прокурора он был назначен в 2006 году. Весной этого года Малиновский получил тяжелую травму после случайного падения, когда выходил из машины.

Согласно Конституции РФ, назначение и освобождение от должности генпрокурора и его заместителей относится к компетенции верхней палаты парламента.