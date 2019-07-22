Пятый кандидат подал документы для регистрации на выборах главы Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Претендент на пост губернатора Волгоградской области Эдуард Давыдовский, выдвинутый Российской партией пенсионеров за социальную справедливость, в понедельник подал в облизбирком документы для регистрации кандидатом. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь комиссии Екатерина Кулешова.

"Документы для регистрации на выборах главы Волгоградской области сегодня сдал кандидат в губернаторы региона от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Эдуард Давыдовский", - сказала Кулешова.

Она уточнила, что кандидат представил в избирательную комиссию региона три кандидатуры в Совет Федерации, одна из которых в случае его победы на выборах главы области в сентябре будет наделена полномочиями сенатора. Это Владимир Ворожцов, Евгений Кареликов и Лариса Клименкова. Пресс-секретарь облизбиркома отметила, что у нее нет более подробной информации о предлагаемых кандидатурах в сенаторы.

Ранее документы для регистрации подали действующий глава области Андрей Бочаров ("Единая Россия"), директор Волгоградского филиала Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова Алексей Буров (КПРФ), председатель Волгоградской областной организации горно-металлургического профсоюза Сергей Полещук ("Справедливая Россия") и депутат Котовской районной думы Волгоградской области Владимир Рублев (ЛДПР).

Подача документов на регистрацию завершается 24 июля в 18:00. На пост губернатора также претендуют Дмитрий Любитенко от "Яблока", Виктор Левчук от Партии ветеранов России и Владимир Поляков от партии "Национальный курс".

8 сентября в области пройдут выборы губернатора и выборы в Волгоградскую областную думу. Кандидаты в губернаторы региона, согласно областному закону, могут выдвигаться только от политических партий.