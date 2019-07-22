Слуцкий: выборы в Верховную раду подтвердили крах политики Порошенко

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Прошедшие выборы депутатов Верховной рады Украины продемонстрировали крах политики экс-президента страны Петра Порошенко, однако способность новых властей изменить ситуацию все еще под вопросом. Об этом журналистам в понедельник заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Внеочередные выборы в Раду подтвердили мандат доверия народа президенту [Владимиру] Зеленскому и одновременно - полнейший крах политики его предшественника Порошенко. Столь низкий результат партии "Европейская солидарность" говорит о том, что простые украинцы устали от курса на войну, устали от нищеты и коррупции. Но сможет ли изменить ситуацию новый глава государства и депутаты от "Слуги народа", все еще остается вопросом", - сказал парламентарий.

Слуцкий при этом подчеркнул, что партия "Слуга народа" в новой Раде может получить 243 места и самостоятельно сформировать большинство. "Теперь вся ответственность за судьбу минских соглашений, прежде всего, их политическую часть, ложится на новую власть. От того, насколько полно и быстро они будут выполнены, зависит урегулирование в Донбассе", - указал он.

"Что касается отношений с Россией - здесь пока не жду особых перемен, - продолжил депутат. - Однако мы надеемся, что рано или поздно здравый смысл восторжествует. По крайней мере, в украинской Верховной раде появляются политики, с которыми мы сможем разговаривать и вести конструктивный диалог". Слуцкий также обратил внимание на результаты партии "Оппозиционная платформа - За жизнь ". "Если подтвердятся данные экзитполов и она станет второй политической силой в украинском парламенте, это уже будет серьезным успехом", - резюмировал он.

На данный момент Центральная избирательная комиссия Украины обработала 56,56% электронных протоколов. Партия "Слуга народа" набирает 42,47% голосов, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" проголосовали 12,91% избирателей. Третье место заняла "Европейская солидарность", которая набирает 8,6%. За партию "Батькивщина" проголосовали 8,02%, а за "Голос" - 6,38%.

Явка избирателей составила 49,84%. Она стала самой низкой за всю историю парламентских выборов на Украине. Из 29 млн граждан, внесенных в списки для голосования, на участки не пришли более 14,7 млн человек.