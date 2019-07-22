Умер один из авторов конституции Украины Виктор Мусияка

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Один из авторов конституции Украины, украинский юрист и политический деятель Виктор Мусияка умер в понедельник в возрасте 73 лет.

"Причиной смерти стал инфаркт", - сообщило издание "Левый берег" .

Виктор Мусияка родился 28 июня 1946 года в Николаевской области. В 1973 году закончил Харьковский юридический институт. В 1994 начинает политическую деятельность, был народным депутатом Верховной рады ряда созывов. Автор около 120 научных трудов. В последние годы - научный консультант Центра Разумкова по правовым вопросам.

Проект конституции Украины разрабатывали с 1992 года, но из-за конфликта между президентами (Леонидом Кравчуком и Леонидом Кучмой) и парламентом ее никак не могли принять. Поэтому до создания нового Основного закона страны между сторонами в 1995 году был подписан Конституционный договор.

Для рассмотрения проекта закона в 1996 году была создана Временная комиссия, в которую входил Виктор Мусияка, а возглавил ее ныне покойный депутат Рады Михаил Сирота. После двух месяцев обсуждений и доработок проект закона внесли в повестку заседаний, после этого он был принят в первом чтении. Затем на протяжении трех месяцев конституционная комиссия работала без выходных, внеся около 6 тыс. правок. Больше всего дискуссии велись вокруг распределения полномочий между ветвями власти, государственной символики, частной собственности, русского языка и статуса Крыма. Рассмотрение проекта конституции во втором чтении в парламенте растянулось на сутки. Всю ночь с 27 на 28 июня без перерывов парламент рассматривал более 2 тыс. замечаний к каждой статье. За конституцию Украины в целом парламентарии проголосовали 28 июня 1996 года в 09:20. Проект закона поддержали 315 народных депутатов второго созыва из 300 необходимых. С тех пор Украина 28 июня отмечает День конституции.