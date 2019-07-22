Мосгоризбирком разъяснил процедуру учета подписей избирателей с нулями в номерах паспортов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия опровергла информацию об отбраковке подписей от граждан, номера и серии паспортов которых начинаются с нуля. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Мосгоризбиркома.

"Как избирательные комиссии при формировании запросов, так и миграционная служба при ответе на них, учитывали возможность пропуска значения "0" и не браковали такие подписи. Однако, если подобные единичные факты все же будут выявлены, как это случилось, например, у [Анастасии] Брюхановой (42 округ), такие подписи будут исключены из числа недействительных в пользу кандидата", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, ранее в интернете была распространена информация о "якобы массовой отбраковке подписей избирателей с сериями и номерами паспортов, начинающихся на "0", вследствие ошибочно сформированных запросов в миграционную службу".

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

На предстоящих выборах в столичный парламент будет проведен эксперимент по электронному голосованию в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.