В Совфеде считают, что победа партии Зеленского поможет ему в переговорах с Донбассом

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Уверенная победа партии Зеленского "Слуга народа" на выборах в Раду дает надежду на достижение прогресса в переговорах по установлению мира на юго-востоке Украины. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала "Россия-24".

"Теперь у Зеленского, после оглушительной победы на президентских выборах и, по сути, уверенной победы его партии на выборах в Верховную раду, есть все основания решать те вопросы и задачи, которые он обещал решить во время своей избирательной кампании", - сказал Джабаров. - Есть надежда, что что-то будет позитивное сделано, прежде всего - остановлена война на юго-востоке и начнется процесс реализации минских соглашений".

Сенатор пояснил, что после победы партии "Слуга народа" Зеленский уже не сможет "сваливать" неудачи переговорного процесса на конфликты с Радой или украинским военным командованием. По словам Джабарова, на данный момент президент и подконтрольная ему партия могут и должны решать насущный вопрос урегулирования конфликта.

Джабаров считает, что самое главное сейчас для Зеленского - начать прямые переговоры с представителями ДНР и ЛНР без каких-либо посредников. "Если он реально хочет стать президентом всей страны - он должен решиться на такой шаг", - заключил сенатор.

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. Согласно результатам проведенного ТАСС анализа 60% обработанных ЦИК протоколов, партия Зеленского "Слуга народа" в новом составе парламента получает 241 место, что достаточно для формирования большинства. По партийным спискам партия может рассчитывать на 116 мест, а в мажоритарных округах - на 125.