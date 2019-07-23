Второе тестирование системы электронного голосования проводят в Москве

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Вторую проверку системы электронного голосования, которая будет использована на выборах в Мосгордуму 8 сентября, проводят во вторник в столице, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Стартовала вторая проверка системы электронного голосования, которую применят на предстоящих выборах в Мосгордуму. Тестовое голосование продлится до 20:00", - говорится в сообщении.

Во время тестирования горожанам предстоит ответить на один вопрос: "Как Вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?"

Для участия в тестировании жителям столицы старше 18 лет необходимо было подать заявку на портале mos.ru с 18 по 22 июля.

Первое тестирование было проведено 11 июля. Студенты 93 вузов опробовали систему на выборах лучшего председателя студенческого совета Москвы. По итогам были выявлены технические недочеты сетевой связности.

Их устранением занялись специалисты. Также систему проверяют на прочность программисты и специалисты по информационной безопасности.

О выборах и эксперименте

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, был прекращен 6 июля. Каждому кандидату было необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.

На выборах в Мосгордуму будет проведен эксперимент по электронному голосованию в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное).

Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования, создан при общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.