Совфед одобрил закон, упрощающий организационную деятельность политических партий

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании во вторник одобрил закон, освобождающий российские политические партии от необходимости предоставлять в Министерство юстиции сведения о количестве кандидатов, выдвинутых в депутаты на различных уровнях.

Согласно сопроводительным документам к закону, он меняет "установленный порядок предоставления в федеральный уполномоченный орган, осуществляющий контроль за соблюдением политическими партиями законодательства РФ, или его территориальный орган сведений о количестве выдвинутых политической партией, ее региональными отделениями и иными структурными подразделениями зарегистрированных кандидатов на выборные должности в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также сведений о зарегистрированных избирательными комиссиями списках кандидатов в депутаты".

Предусматривается, что вместо политической партии или ее регионального отделения эти сведения по запросу федерального уполномоченного органа будет предоставлять ЦИК РФ на основе данных, содержащихся в ГАС "Выборы".

Как пояснил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Александров, по действующему законодательству раз в три года каждая политическая партия должна подавать в Министерство юстиции сведения о прошедших выборах. "Там довольно сложная процедура и серьезная ответственность наступает, если люди не справились со сбором документов по этому поводу. Сейчас предлагается упростить этот порядок, установив, что отчет подавать не надо. Сам Минюст по своему запросу получает от ЦИК РФ любую информацию", - сказал сенатор, добавив, что "речь идет об упрощении организационной деятельности политических партий в стране".