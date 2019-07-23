И.о. министра здравоохранения Астраханской области Ольга Гребнева ушла в отставку

АСТРАХАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин освободил от должности и.о. министра здравоохранения региона Ольгу Гребневу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора.

"Ольга Гребнева написала заявление об увольнении по собственному желанию. Распоряжением врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина заявление было удовлетворено", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что новый и.о. министра здравоохранения области пока не назначен.

Ольга Гребнева работала в должности и.о. министра здравоохранения Астраханской области с декабря 2018 года.

Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив в тот же день врио главы региона Игоря Бабушкина.